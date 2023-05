Twee lichamen gevonden in Maas na bootongeluk bij Limburgs Heijen

De politie heeft zaterdag twee lichamen gevonden in de Maas. Het zijn de lichamen van twee personen die vrijdagavond te water waren geraakt op de rivier bij de Limburgse plaats Heijen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam er bij de politie een melding binnen dat er twee personen te water waren geraakt in de Maas. Zaterdag zochten politie en brandweer naar de lichamen van de twee opvarenden.

De politie deelt geen verdere informatie over de slachtoffers, omdat het eerst nog in gesprek is met de nabestaanden. Omstanders en betrokkenen worden in contact gebracht met slachtofferhulp.