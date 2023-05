Koning gaat waarschijnlijk excuses voor slavernijverleden herhalen

Koning Willem-Alexander gaat een toespraak houden bij de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws en persbureau ANP.

Op 1 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk praktisch werd afgeschaft. Minister-president Mark Rutte maakte eind vorig jaar excuses voor de slavernij. De verwachting is dat de koning dat excuus van de regering zal herhalen.

Eind vorig jaar gaf Willem-Alexander opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis. De koning is al bezig met de voorbereidingen van de toespraak, die tijdens Ketikoti in Amsterdam zal worden uitgesproken. De exacte vorm en woordkeuze van de excuses is volgens RTL Nieuws nog niet bepaald.