Twee mannen opgepakt voor mogelijke ontvoering in Spanbroek

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het onder dwang meenemen van een man uit het Noord-Hollandse Spanbroek. Dat gebeurde vrijdagmiddag. De politie weet nog niet wie de ontvoerde man is.

De twee verdachten werden aangehouden in Heerhugowaard. "Wat hun rol precies is bij het incident zal nader worden onderzocht", meldt de politie. De twee zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat.