Politie vindt slachtoffer van mogelijke ontvoering, drie mensen opgepakt

De politie heeft bij een tankstation langs de A12 in Woudenberg (Utrecht) drie mannen aangehouden op verdenking van ontvoering. De mogelijke ontvoering vond plaats in Nijmegen.

Wat de reden is van de actie, is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder. "De politie is nu in gesprek met het slachtoffer om dat te weten te komen. Of het daadwerkelijk om een vrijheidsberoving gaat of niet, weten we nog niet zeker. Dat moet uit verder onderzoek blijken."