Honderden arrestaties bij A12-blokkade, nog steeds klimaatactivisten op het wegdek

De politie heeft zaterdag honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion gearresteerd. Zij blokkeren al sinds 12.00 uur de Utrechtsebaan in Den Haag om aandacht te vragen voor overheidssubsidies aan de fossiele industrie. Er zitten nog steeds actievoerders op het wegdek. Aan beide kanten van de blokkade zijn waterwerpers ingezet.

De politie riep de actievoerders op om te vertrekken, maar die gaven daar geen gehoor aan. Waarschuwingen en waterwerpers hadden ook weinig effect. Daarom besloot de politie om in te grijpen.

Rond 13.15 uur zijn ze begonnen met het verwijderen van de demonstranten. Het protest is verboden door de gemeente, waardoor het verwijderen van demonstranten is toegestaan. Mensen worden opgetild en in bussen van vervoersmaatschappij HTM gezet.