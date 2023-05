Weerbericht: Pinksterweekend begint zonnig en met aangename temperaturen

Delen via E-mail

De dag begint fris, maar al snel schijnt de zon in het hele land. Met 17 tot 22 graden wordt het opnieuw een aangename voorjaarsdag.

Na een koude nacht lopen de temperaturen in de ochtend al snel op naar zo'n 15 graden. De zon schijnt volop en het blijft in het hele land droog.

Aan de kust wordt het zo'n 17 graden en in Zuid-Limburg kan de temperatuur oplopen naar 22 graden. Op de Wadden is het met 15 graden aanzienlijk koeler. De wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het noordoosten.