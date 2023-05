Politie zoekt informatie over man uit Spanbroek die mogelijk ontvoerd is

De politie is op zoek naar informatie over een man uit Spanbroek die mogelijk ontvoerd is. Hij is vrijdag rond 14.20 uur onder dwang meegenomen in een auto vanaf de Herenweg in deze Noord-Hollandse plaats.

In het begin van de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie een foto van de man gedeeld. De politie maakt zich "ernstige zorgen om de gezondheid van de man".

Wie de man op de foto is, weet de politie niet. Het incident is vrijdagmiddag vastgelegd op bewakingsbeelden. Getuigen van het voorval worden opgeroepen zich te melden.

