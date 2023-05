Arrestaties na grote vechtpartij Leeuwarden, treinverkeer tijdelijk stilgelegd

Bij een vechtpartij tussen verschillende groepen mannen in het stationsgebied in Leeuwarden vrijdagavond zijn meerdere arrestaties verricht. Ook lag het treinverkeer tijdelijk stil, omdat sommige van de mannen op het spoor kwamen.

Daar is een filmpje te zien geplaatst door iemand die zegt dat het gaat om een vechtpartij tussen supporters van de clubs Te zien is hoe mannen met elkaar op de vuist gaan. Daarbij vliegen terrasstoelen door de lucht en is glasgerinkel te horen.

Het conflict begon rond 21.00 uur. Het treinverkeer moest even later worden stilgelegd omdat sommige van de mannen ook het spoor opgingen. Inmiddels rijden de treinen weer en is het weer rustig in de Friese hoofdstad.