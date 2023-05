Net vrijgelaten man rijdt politiebureau binnen met gestolen bestelauto

Een man is vrijdagavond met een gestolen bestelauto het politiebureau op het Rotterdamse Zuidplein binnengereden. Even daarvoor was hij vrijgelaten door de politie. Niemand in het bureau raakte gewond, maar de man zelf wel.

De man was eerder op vrijdag aangehouden voor een "licht feit", aldus de politie. In de avond mocht hij vertrekken.

Kort daarna ramde hij met een auto de slagboom van het parkeerdek aan de achterkant van het bureau, schrijft Rijnmond. Vervolgens knalde hij door een schuifdeur van het politiebureau heen, waarna hij volgens de omroep diep in het pand tot stilstand kwam. De bestelauto was door de man kort na zijn vrijlating gestolen.

De politiemensen in het Rotterdamse bureau zijn erg geschrokken van het incident. "Dit doet echt wat met de collega's in het pand. Het had ook anders kunnen aflopen, want het is een druk bureau. Er lopen altijd wel collega's rond", zegt een woordvoerder.

De ingang is flink beschadigd door het incident. In het politiebureau wordt nog wel gewerkt, maar het is niet open voor publiek. Mensen die aangifte willen doen, kunnen dat digitaal doen of bij een ander politiebureau.

De man kwam bekneld te zitten na het incident en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling van zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar het incident, maar houdt rekening met een doelgerichte actie. Het is onduidelijk hoe het met de man gaat.

