Gemeente Amsterdam sluit drie geldwisselkantoren om explosies

Drie panden van dezelfde ondernemer in Amsterdam zijn vrijdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. Het gaat om gebouwen aan de Bijlmerdreef, de Eerste van Swindenstraat en de Jan Evertsenstraat. Een geldwisselbedrijf gevestigd in die straten was de afgelopen week meermaals doelwit van explosies.

De geldwisselkantoren worden voor zes maanden gesloten. "De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde en een risico op herhaling, dat is ontstaan na explosies deze week", schrijft de gemeente vrijdagavond in een persbericht.

In de nacht van dinsdag op woensdag waren er explosies bij wisselkantoren in alle drie de straten. De explosies richtten veel schade aan, maar niemand raakte gewond. Afgelopen nacht was het opnieuw raak aan de Bijlmerdreef. Een politiewoordvoerder zei dat er "uiteraard" onderzoek werd gedaan naar een mogelijk verband tussen de vier explosies.

Onderzoek naar criminele geldstromen

Suri-Change, zoals de keten van geldwisselkantoren heet, kwam onlangs nog in het nieuws. Op 27 maart werden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen aangehouden omdat ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld. Dat zou te maken hebben met cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op de criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden.

Als blijkt dat er geen gevaar meer is rond de kantoren in Amsterdam kan de sluiting van de drie panden eerder worden opgeheven. Mocht het risico er na zes maanden nog steeds zijn, dan kan de sluiting worden verlengd, zegt de gemeente.