Eis van zestien jaar tegen 'eindbaas' Piet S. voor grootschalige cocaïnehandel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag zestien jaar geëist tegen Piet S. Hij zou zich als leider van een criminele organisatie bezig hebben gehouden met grootschalige cocaïnehandel.

In de rechtbank draaide het om de vraag of S. jarenlang buiten het zicht van politie zijn geld verdiende met de handel in drugs. Volgens de 67-jarige Hagenaar is dit niet het geval. Vroeger wel, toen zat hij in de hasj, maar van cocaïne is hij naar eigen zeggen altijd weggebleven.