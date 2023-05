Man die agenten stak tijdens avondklok krijgt ook in hoger beroep 7 jaar cel en tbs

Een 34-jarige Amerikaan is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging voor het neersteken van twee agenten. De dienders werden tijdens een avondklokcontrole in Groningen in maart 2021 neergestoken.

Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs voor poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Daarmee sluit het gerechtshof aan bij de rechtbank in Groningen. Het Openbaar Ministerie (OM) had dezelfde straf geëist.

De man, Eric Jeffrey T., en zijn vriend werden op 10 maart 2021 aangesproken door de agenten. Dat gebeurde rond 22.00 uur, wat betekende dat de avondklok al van kracht was. Bovendien fietsten ze zonder verlichting.

Een van de agenten vroeg T. om zijn identiteitsbewijs en werd in zijn gezicht en hals gestoken. De man verkeerde enige tijd in levensgevaar. Zijn collega werd geraakt in haar been. Een koppelriem voorkwam dat de vrouw steekwonden in haar buik opliep.

De vriend, en ook partner, van T. greep niet in. Beide mannen renden na het steekincident weg. Drie dagen laten werden ze aangehouden in Noord-Frankrijk.

Beide mannen kampen volgens deskundigen met psychische stoornissen

De Amerikaan zegt dat hij zijn partner wilde beschermen. Beide mannen kampen volgens deskundigen met psychische stoornissen. T. noemde zijn partner 'Emma' in de veronderstelling dat hij een vrouw was. Hij verbleef sinds september 2020 illegaal in Nederland.

Volgens het hof heeft T. met opzet gehandeld. Zo heeft hij toegegeven dat hij wilde steken op plekken waar de agenten geen beschermende kleding droegen. T. betuigde spijt in het hof, iets wat hij niet had gedaan in de rechtbank.