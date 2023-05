Weekendweerbericht: Zonnig en vrij warm pinksterweekend in het verschiet

Met zon en warm weer in het vooruitzicht gaan we een ronduit aangenaam pinksterweekend tegemoet. Alleen op Tweede Pinksterdag is het verstandig om met een zomerjas de deur uit te gaan.

In het binnenland wordt het zowel zaterdag als zondag 20 tot 23 graden. In de kustgebieden zal het met 17 tot 19 graden iets frisser zijn, meldt Weerplaza.

Maandag is het iets kouder. De wind draait naar het noorden en aan zee kan het soms vrij krachtig waaien. In het zuidoosten wordt het nog 20 à 21 graden, maar in de rest van het land is het 15 tot 18 graden.

Verder valt er het hele pinksterweekend geen spat regen. Het droge en zonnige weer is in deze tijd van het jaar slecht nieuws voor hooikoortspatiënten. Er zitten veel pollen in de lucht, die tot veel klachten kunnen leiden. Hoe verder je van de kust af bent, hoe hoger de concentratie pollen in de lucht.

Ook na het weekend is het zonnig en droog.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte