Hof legt in hoger beroep 11,5 jaar cel en tbs op voor doodschieten Bas van Wijk

Samir El Y. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk. De 23-jarige man kreeg een celstraf tot 11,5 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Van Wijk probeerde op 8 augustus te voorkomen dat een nep-Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. "Een actie die hij met zijn dood heeft moeten bekopen", aldus het hof in Amsterdam.

Het hof acht bewezen dat de schietpartij bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam bedoeld was om de horlogeroof makkelijker te maken. Dat gegeven zorgde voor een hogere straf dan in de eerste uitspraak.