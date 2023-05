Amsterdams geldwisselkantoor twee dagen na explosies opnieuw doelwit

Bij een van de geldwisselkantoren van Suri-Change in Amsterdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden. De locatie aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost was opnieuw het doelwit.

In de nacht van dinsdag op woensdag waren er ook al ontploffingen bij vestigingen van het Surinaamse geldwisselkantoor. Het gaat naast de locatie aan de Bijlmerdreef om vestigingen aan de Jan Evertsenstraat en de Eerste Van Swindenstraat. De explosies richtten veel schade aan, maar niemand raakte gewond.

Een politiewoordvoerder zegt dat er "uiteraard" onderzoek wordt gedaan naar een mogelijk verband tussen de vier explosies.

Suri-Change kwam onlangs nog in het nieuws. Op 27 maart werden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen aangehouden omdat ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld. Dat zou te maken hebben met cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op de criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden.