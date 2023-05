Een op zes Nederlandse scholen biedt leerlingen vanaf nu een gratis maaltijd

1.302 scholen bieden vanaf nu gratis maaltijden aan voor kwetsbare leerlingen. Dit betekent dat één op de zes scholen in Nederland maaltijden verzorgt, meldt het Rode Kruis vrijdag.

Het gaat om scholen in het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs. Die konden zich vanaf eind maart aanmelden voor het programma voor gratis schoolmaaltijden. Een aantal van de scholen is al begonnen met het uitdelen van maaltijden of verstrekken van boodschappenkaarten.

Scholen waar 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van de schoolmaaltijden. In totaal kunnen 300.000 leerlingen worden geholpen.

Het project wordt georganiseerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. Dit jaar is 100 miljoen euro beschikbaar voor de schoolmaaltijden.

De scholen die deelnemen kunnen kiezen tussen 'maaltijd op school' en 'maaltijd thuis'. Bij de eerste optie krijgt de school 9 euro per leerling per week.

Via de optie maaltijd thuis kunnen ouders van leerlingen die dat het meest nodig hebben boodschappenkaarten krijgen ter waarde van 11 euro per kind per week.

Volg positief nieuws Ontvang meldingen bij positief nieuws. Blijf met meldingen op de hoogte