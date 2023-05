Weerbericht: Zonnige dag zet de toon voor zonovergoten Pinksterweekend

Na een koude start belooft het vrijdag een zonnige voorjaarsdag te worden. Het is een opmaat naar een Pinksterweekend vol zon en aangename temperaturen.

In het noorden stijgt de temperatuur naar zo'n 15 graden. In het zuidoosten kan lokaal de 20 graden aangetikt worden. Dat gebeurt overal in het land met veel zon, hoewel in het noorden ook wat wolken voorbijkomen.