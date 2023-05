Jongen (14) opgepakt voor steken van twee vrouwen in Hellevoetsluis

Delen via E-mail

Politieagenten hebben donderdagochtend een veertienjarige jongen aangehouden voor het steken van twee vrouwen van 29 en 31 jaar in Hellevoetsluis.

De vrouwen werden maandag op het Kasteelpad in de Zuid-Hollandse plaats gestoken, nadat ze ruzie hadden gekregen met een groep kinderen. De verdachte hoorde bij dat groepje.

Volgens de politie ging de jongen er na de steekpartij vandoor. Dicht bij de plaats delict heeft de politie een mes en kleding gevonden. De vrouwen uit Hellevoetsluis en Rockanje zijn in het ziekenhuis behandeld. Hoe het met hen is, meldt de politie niet.

De jongen komt uit Gelderland. Zijn woonplaats is niet bekendgemaakt. Volgens de politie was de jongen maandag in Hellevoetsluis bij iemand op bezoek. Hij wordt zaterdag voorgeleid.