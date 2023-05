Voor het eerst sinds afgelopen zomer sliepen mensen weer op stoelen in Ter Apel

In de nacht van maandag op dinsdag hebben 33 mensen de nacht doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij moesten op stoelen en matrassen slapen omdat er geen plek meer was in de reguliere opvang. Het is voor het eerst sinds afgelopen zomer dat dit weer gebeurt.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving van RTV Noord.

"We moeten elke dag de puzzel leggen: hoeveel mensen kunnen er in de opvang en hoeveel mensen kunnen er weg uit de opvang. Maandag was het zo druk dat we niet uit de puzzel kwamen", zegt ze. Daarom werd besloten mensen te laten overnachten in het aanmeldcentrum.

De mensen moesten op stoelen slapen. Voor kwetsbaren was een matras geregeld. "Ze kregen ook eten en drinken, een linnenpakket en een dekentje om de nacht door te komen."

Volgens de woordvoerder is het op dit moment weer een stuk rustiger. Ze denkt dat het de komende nachten niet nodig is om mensen in het aanmeldcentrum te laten slapen.

Kabinet heeft beloofd Ter Apel uit de brand te helpen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft beloofd aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, dat de problemen van vorig jaar zich niet nogmaals zullen afspelen. Toen moesten wekenlang honderden asielzoekers buiten slapen door een gebrek aan opvanglocaties elders in het land.

Daarom kwam de staatssecretaris gisteren met een laatste waarschuwing voor gemeenten. Als er op zeer korte termijn geen tijdelijke opvanglocaties bijkomen, gaat het kabinet de asielzoekers "ongevraagd" in locaties onderbrengen. Dat kunnen bijvoorbeeld hotels zijn.

Ook wil het kabinet dat gemeenten afstappen van hun eisen. Momenteel zijn in veel gemeenten nog bedden vrij omdat de regionale bestuurders alleen gezinnen en vrouwen willen opvangen. Daarmee vallen veel alleenstaande mannen buiten de boot. Het kabinet gaat die eisen omzeilen als er niet voldoende opvanglocaties worden aangeboden.