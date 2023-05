Tweede Amsterdamse school in twee dagen tijd dicht wegens online dreiging

Basisschool De Notenkraker in het Amsterdamse stadsdeel Zuid blijft donderdag dicht vanwege een online bedreiging. Het is de tweede dag op rij dat een school in de hoofdstad vanwege een dreiging de deuren gesloten houdt.

De school aan de Theophile de Bockstraat ontving de bedreiging woensdagavond via Snapchat. Het schoolbestuur heeft ouders donderdagochtend op de hoogte gesteld van de dreiging.

De Amsterdamse driehoek heeft gemeld dat er geen aanwijzingen zijn voor een reële dreiging. Die driehoek bestaat uit de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.

De politie kan verder nog niets over de zaak zeggen. Het is onduidelijk of het gaat om kopieergedrag.

Woensdag sloot ook het Spinoza20first in het stadsdeel Oost vanwege een online dreiging. Op sociale media verscheen een bericht waarin een schietpartij werd aangekondigd. De politie hield woensdagavond een minderjarige Amsterdammer aan.