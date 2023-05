Opnieuw online dreiging in Amsterdam: dit keer basisschool in Zuid dicht

Basisschool De Notenkraker in het Amsterdamse stadsdeel Zuid blijft donderdag dicht vanwege een online bedreiging. Het is de tweede dag op rij dat een school in de hoofdstad om die reden sluit. De bedreigingen zijn volgens de politie onderdeel van een scala aan dreigberichten.

De school aan de Theophile de Bockstraat ontving de bedreiging woensdagavond via Snapchat. Het schoolbestuur heeft ouders donderdagochtend op de hoogte gesteld van de dreiging.

De Amsterdamse driehoek heeft gemeld dat er geen aanwijzingen zijn voor een reële dreiging. Die driehoek bestaat uit de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.

Zij houden rekening met kopieergedrag. "Daders kopiëren elkaar in dit geval en halen een misplaatste grap uit die verstrekkende gevolgen heeft voor leerlingen, hun ouders, leraren en schoolbesturen", meldt de driehoek.

Hoewel ze niet uitgaan van een reële dreiging, blijven de instanties wel alert. "Er kan nooit met zekerheid worden uitgesloten dat er iets ernstigers aan de hand is."

Veel meer Amsterdamse scholen ontvingen bedreigende berichten

Woensdag sloot ook het Spinoza20first in het stadsdeel Oost vanwege een online dreiging. Op sociale media verscheen een bericht waarin een schietpartij werd aangekondigd. De politie hield woensdagavond een minderjarige Amsterdammer aan.

Daarnaast kregen onder meer vmbo-school Yuverta, het Ir. Lely Lyceum en het St. Nicolaaslyceum een dreigmelding. "Een van onze leerlingen heeft een bericht geplaatst dat nu ook onder leerlingen gedeeld wordt", meldt het St. Nicolaaslyceum in een bericht aan leerlingen en ouders.

De politie adviseert alle scholen open te blijven. Ze onderzoekt de meldingen en zegt vastberaden te zijn de daders van de nieuwe bedreigingen aan te houden.