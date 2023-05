Weerbericht: Je huid kan ook op deze frisse dag snel verbranden, dus smeer je in

Het wordt donderdag opnieuw relatief fris voor deze tijd van het jaar. Wel is de zonkracht hoog, waardoor je snel kan verbranden in de zon. Smeer jezelf dus goed in als je lang buiten bent.

De temperaturen lopen vandaag weer flink uiteen. Op de Wadden wordt het niet meer dan 13 graden. Op andere plekken aan zee blijft de thermometer steken op 15 graden. In het zuiden kan het kwik plaatselijk oplopen tot 20 graden.

In combinatie met een matige tot vrij krachtige wind kan het daarom met name aan de kust fris aanvoelen. In de westelijke kustgebieden kan de wind af en toe aanwakkeren tot krachtig (windkracht 6).

Het is dan ook niet de temperatuur maar de zonnekracht waar je op moet letten. Met een UV-Index van 7 kan de onbeschermde huid binnen 25 minuten verbranden.

De zon laat zich 's middags het meeste zien. 's Ochtends zijn er in het midden en noorden van het land nog vrij veel wolken. Het blijft overal de hele dag droog.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte