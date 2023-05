Minderjarige Amsterdammer opgepakt na dreiging met schietpartij op school

De politie heeft woensdagavond een minderjarige Amsterdammer aangehouden vanwege het dreigen met een schietpartij op Spinoza20first, een school in Amsterdam-Oost. Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl. Eerder op woensdag sloot de school de deuren, nadat dinsdag op sociale media een bericht verscheen waarin een schietpartij werd aangekondigd.

"De recherche startte een onderzoek nadat dinsdagavond 23 mei een melding binnenkwam van de bedreiging. De minderjarige verdachte zit vast en het onderzoek is nog in volle gang. Om die reden wordt geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt", schrijft de politie in een persbericht.

Eerder op woensdag bleek dat Spinoza20first ook donderdag gesloten zou blijven. De rector van de school zei dat er vanwege weinig resultaat in het politieonderzoek nog steeds sprake was van dreiging. Het Parool schrijft nu dat de school donderdag toch opent. Dat zou rector Jan Paul Beekman in een brief aan ouders hebben geschreven. De school is niet bereikbaar voor vragen van NU.nl.