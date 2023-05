Gemeenten gewaarschuwd: 'Meer flexibiliteit nodig, anders asielzoekers in hotels'

Staatssecretaris Eric van der Burg heeft op heel korte termijn meer hulp van gemeenten nodig met de crisis in de asielopvang. Hij wil koste wat het kost voorkomen dat asielzoekers weer buiten moeten slapen zoals bij aanmeldcentrum Ter Apel vorig jaar. "In het uiterste geval zullen ook asielzoekers, desnoods ongevraagd, in hotels worden ondergebracht."

Dat schrijft de staatssecretaris woensdag in een Kamerbrief. Van den Burg heeft beloofd dat hij dit jaar problemen bij Ter Apel gaat voorkomen. Asielzoekers zullen hoe dan ook elders worden ondergebracht. Daarom roept hij gemeenten nogmaals op om zowel kleine als grote, tijdelijke opvanglocaties zo snel mogelijk door te geven.

In de Kamerbrief benadrukt de staatssecretaris opnieuw dat de druk op de asielopvang al geruime tijd hoog is. En hoewel Ter Apel nog niet vol zit, waken partijen daar wel voor. Zo maakte Assen eerder op de dag bekend dat het een crisisnoodopvanglocatie gaat inzetten als 'wachtkamer'. Dat houdt in dat asielzoekers die straks niet bij Ter Apel terechtkunnen, daar kunnen verblijven.

Gemeenten mogen geen bedden meer reserveren voor bepaalde doelgroepen

Van der Burg schrijft ook dat gemeenten minder eisen moeten stellen aan de asielzoekers. Momenteel zouden veel bedden leeg zijn omdat gemeenten die alleen beschikbaar willen stellen aan bepaalde doelgroepen, zoals gezinnen en vrouwen. Alleenstaande mannen worden geweigerd.

In het uiterste geval wil Van der Burg ook deze eisen van gemeenten gaan omzeilen en asielzoekers - ongeacht hun geslacht of familiestatus - naar opvanglocaties sturen.