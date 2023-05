Lichaam van vermiste Maria van der Zanden na 29 jaar gevonden in Duitsland

Het lichaam van de Nederlandse Maria van der Zanden uit Putten is na 29 jaar gevonden in Duitsland. De jonge vrouw was sinds 1994 vermist. De zaak kreeg opnieuw de aandacht van de Peter R. de Vries Foundation.

Er is een match gevonden tussen Maria en een tot voor kort onbekende dode vrouw uit Duitsland. Dat melden de Peter R. de Vries Foundation en de politie woensdag in een persbericht. Na een vergelijking van vingerafdrukken is vastgesteld dat de onbekende vrouw inderdaad Maria was.

Het lichaam van de vrouw werd eind augustus 1994 al gevonden door de Duitse politie. Die ging toen uit van zelfdoding.

Begin vorig jaar nam de Peter R. de Vries Foundation begin 2022 contact op met het coldcaseteam van Oost-Nederland om de zaak weer onder de aandacht te brengen. De stichting loofde een beloning van 250.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar haar vondst. Die is niet uitgekeerd, omdat het lichaam van Maria werd gevonden dankzij politiewerk.

Eerder geen DNA-match mogelijk

De toen 22 jaar oude Maria verdween op 6 augustus 1994, nadat ze op haar fiets vanaf haar ouderlijk huis vertrok. Rond etenstijd zou ze weer thuis zijn, maar de vrouw keerde niet terug.

Eind augustus 1994 vond de Duitse politie het levenloze lichaam van een vrouw in een stuwmeer in de buurt van Soest. De Duitse politie stelde dat ze hoogstwaarschijnlijk door zelfdoding om het leven was gekomen.

Het onderzoek leidde toen niet tot de identificatie van deze vrouw, waarna zij uiteindelijk begraven in een naamloos graf. In 1994 werd daarbij nog geen DNA afgenomen. Het internationaal delen van DNA vanuit Nederland zou daarom niet eerder tot een match hebben geleid.

Hoewel de Duitse politie niet uitgaat van een misdrijf, is het toch niet uit te sluiten. Het coldcaseteam zet het onderzoek naar de zaak daarom voort. Onder meer wordt gekeken naar hoe Maria in Duitsland terechtkwam. En waarom de link tussen de onbekende vrouw en de vermissing van Maria niet eerder is gelegd.