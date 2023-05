Weerbericht: Frisse lentebries zorgt net als gisteren voor koude maar droge dag

Het weer van woensdag lijkt erg veel op het weer van dinsdag. Opnieuw is het fris, vooral door een noordelijke wind. Wel blijft het bijna overal droog, alleen in het oosten kan een buitje vallen.

De dag begint erg koud. Rond zonsopkomst is het in het binnenland 3 tot 6 graden en in de kustgebieden 6 tot 9 graden. Dat komt omdat het helder is, en landinwaarts nauwelijks wind staat.

In de loop van de ochtend zijn er zonnige periodes. Maar er schuiven ook wolkenvelden voorbij, met name in het oosten. Vanuit het noordwesten komt een matige wind, die rond de Wadden vrij krachtig kan worden.

's Middags neemt bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt maximaal 15 graden in het noorden, in het zuiden een graadje of twee meer. In oosten is er een kleine kans op een licht buitje.

Aan het eind van de middag neemt de wind af en het klaart op. De kans op een bui in het zuidoosten wordt groter. In het binnenland neemt de wind af.

