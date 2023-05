Lichaam vermiste man (57) na 8 maanden gevonden in huis Elst, vrouw opgepakt

De politie heeft dinsdag tijdens een zoektocht in een woning in Elst een lichaam gevonden. Het gaat vermoedelijk om het stoffelijk overschot van een 57-jarige man die al sinds september vorig jaar vermist was.

Een 56-jarige vrouw uit de Gelderse plaats is dinsdagochtend opgepakt. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de vermiste man en van misbruik van zijn persoonsgegevens.

Of de man en vrouw elkaar kenden, kan een woordvoerder niet zeggen. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat.

Door onderzoek naar het gebruik van de persoonsgegevens van de man kwam de politie maanden na de vermissing opnieuw uit bij de woning in Elst. Een woordvoerder stelt dat de zaak veel impact heeft op de wijk en benadrukt dat buurtbewoners met vragen contact op kunnen nemen met de wijkagent.