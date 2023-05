Ongehoorde Nederlanders voelen zich gehoord als ze mogen meebeslissen

Politici moeten burgers meer betrekken bij het nemen van besluiten, zodat Nederlanders zich beter gehoord voelen. Met een referendum of burgerraad kan de overheid dit voor elkaar krijgen.

Veel Nederlanders zijn somber over de kant die het opgaat met ons land, blijkt woensdag uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit maatschappelijke onbehagen hangt samen met de maatschappelijke positie van mensen en welke opvattingen zij hebben over de politiek en samenleving.

Ontevredenheid over de maatschappij is van alle tijden. Toch is het op dit moment een belangrijk thema, stelt het SCP. Ruim zes op de tien Nederlanders vindt namelijk dat het de verkeerde kant op gaat met ons land, zo staat in het rapport. Daarom komt het SCP met tips voor politici.

Zo is het volgens de onderzoekers belangrijk dat burgers zich beter gehoord voelen en dat zij de keuzes begrijpen die het kabinet maakt. Daarbij is openheid en inclusie (zijn ieders belangen meegenomen?) superbelangrijk volgens het SCP.

Veel mensen vinden referendum een goed idee

Concreet zouden politici moeten denken aan het inzetten van referenda of burgerberaden. Volgens het SCP kan het invoeren van een referendum op een brede steun rekenen onder de bevolking. Ook voor het burgerberaad is veel animo, bleek vorige maand uit een analyse van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De Tweede Kamer stemde in februari in met een wetsvoorstel voor een bindend correctief referendum. Maar voordat die officieel wordt, is er nog een lange weg te gaan. Eerst moet de Eerste Kamer nog instemmen. Omdat het om een grondwetswijziging gaat, moet er na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezing nog eens gestemd worden. In beide Kamers is dan een tweederdemeerderheid nodig.

Dit zijn een referendum en een burgerberaad In een bindend correctief referendum kunnen Nederlanders bepalen of een wet die de Tweede en Eerste Kamer hebben aangenomen, mag worden ingevoerd.

Bij een burgerberaad praat een gelote groep inwoners mee over een maatschappelijke kwestie, waarover de politiek uiteindelijk een besluit neemt.

Het burgerberaad is momenteel in opkomst. In onder meer Amsterdam en in Gelderland werd al eens zo'n beraad gehouden over klimaatbeleid.

Het belangrijkste bij een referendum of burgerberaad is dat die een goede afspiegeling van de maatschappij vormt, benadrukt het SCP.