Stel dat minderjarig kind betrok bij sm-relatie veroordeeld tot vier jaar cel

Een stel dat de minderjarige dochter van de vrouw betrok bij hun sadomasochistische (sm) relatie, is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar.

Het stel maakte en verspreidde kinderporno. Ze hadden het ook in bezit. Daarvoor werd zowel de 42-jarige vrouw uit Beilen als de vijftigjarige man uit Wassenaar schuldig bevonden. De rechter vindt ook dat de moeder zich schuldig heeft gemaakt aan koppelarij (het aanbieden van haar kind voor ontuchtige handelingen).

Het meisje deed eind 2021 aangifte van seksueel misbruik in de periode van 2014 tot 2017. Ze was acht jaar oud toen dit begon. Het stel zit sinds vorig jaar februari vast, beiden ontkennen het misbruik.

De moeder gaf alleen toe dat zij naaktfoto's van haar dochter maakte, in opdracht van haar 'meester'. Zij kon hem niets weigeren, zei ze eerder tegen de rechter.

De vrouw heeft volgens deskundigen te maken met psychische stoornissen, waaronder een stressstoornis. Deze stoornissen hadden een invloed in de strafbare feiten die zij had begaan. Die kunnen haar dus minder worden aangerekend.

Over de man oordeelde deskundigen dat hij narcistische trekken heeft en over weinig empathisch vermogen beschikt. Maar dit is te weinig om van een stoornis te kunnen spreken. De Wassenaarder wordt daarom volledig toerekeningsvatbaar geacht. Het stel moet het slachtoffer een schadevergoeding van 17.500 euro betalen.