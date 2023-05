Politie stuit in zoektocht naar honden van Brabantse horrorfokker op drugslab

De politie is dinsdag tijdens de zoektocht naar honden van een hondenfokker in Eersel op een drugslab gestuit. Agenten troffen de honden daar ernstig verwaarloosd aan.

De hondenfokker zou verder honden bewaren op een andere locatie aan de Grote Aardweg in Eersel, waar hij ook zijn hoofdlocatie had. Toen de politie deze andere locatie bezocht, trof ze een drugslab aan in een stal. Of de hondenfokker betrokken is bij het drugslab, is niet bekend.