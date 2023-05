Verklaringen in zaak vergismoord op stagiair moeten volgens advocaten van tafel

De verklaringen die door anonieme getuigen zijn afgelegd in een drievoudige moordzaak, kunnen wat de advocaten van de twee verdachten betreft regelrecht de prullenbak in. De raadsmannen vinden dat het ondervragingsrecht geschonden is.

Volgens justitie zijn Randall D. en Emylio G. betrokken bij drie liquidaties. Een daarvan is de vergismoord op de Amsterdamse stagiair Mohamed Bouchikhi (17) in 2018.

De twee andere moorden vonden plaats in 2015. Siegmar Flaneur werd in februari doodgeschoten in Amsterdam. Vier maanden later werd Lucas Boom voor de ogen van schoolgaande kinderen geliquideerd.

Tegen zowel D. als G. is levenslang geëist. Ter ondersteuning van die eis gebruikte het Openbaar Ministerie (OM) drie verklaringen van anonieme getuigen.

Getuigen anoniem gehouden vanwege levensgevaar

De getuigen zijn anoniem, want ze lopen levensgevaar als hun identiteit bekend zou worden. Daarom kon de verdediging alleen vragen stellen via de rechter-commissaris. Maar er is geen enkele vraag gesteld. De advocaten hebben volgens de rechter-commissaris namelijk hun vragen te laat ingediend.

Volgens D.'s advocaat Alexander Admiraal en G.'s raadsmannen Kerem Canatan en Sylvester Römer klopt dat niet. Het drietal zegt dat het ondervragingsrecht geschonden is. Volgens de advocaten moeten de verklaringen worden uitgesloten van het bewijs.