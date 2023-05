Treinreizigers ervaren dit jaar vaker hinder door extra veel werkzaamheden

Delen via E-mail

Treinreizigers moeten dit jaar vaker omreizen of met een vervangende bus vanwege werkzaamheden aan het spoor. "Er wordt meer gewerkt, dus is er meer hinder", zegt een ProRail-woordvoerder tegen NU.nl.

In vergelijking met 2019 voert de spoorwegbeheerder dit jaar zo'n 30 procent meer werkzaamheden uit. Het gaat niet alleen om normaal onderhoud, maar ook om modernisering. Zo legt ProRail een nieuw beveiligingssysteem aan. Ook vernieuwt de spoorwegbeheerder een aantal sporen en seinen. Daarnaast legt het bedrijf op veel plaatsen extra spoor aan.

"We willen meer treinen en ook snellere treinen", zegt een NS-woordvoerder. Daarom moet het spoor worden aangepast.

Op ongeveer veertig trajecten zijn de werkzaamheden dit jaar zo groot dat er minstens drie dagen geen treinen over het spoor kunnen. Reizigers moeten dan omreizen of een vervangende bus reizen.

ProRail verspreidt het werk aan een traject vaak over langere tijd. "We doen het niet allemaal in een keer", zegt de woordvoerder van de spoorbeheerder.