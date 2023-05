Rechter heft 'buitenproportioneel' gebiedsverbod Extinction Rebellion-activisten op

Het gebiedsverbod van vijf klimaatactivisten van Extinction Rebellion is dinsdag opgeheven. Door het verbod konden de vijf activisten niet meedoen aan blokkades van de A12 in Den Haag. De rechter vindt de maatregel 'buitenproportioneel'. Zaterdag is een nieuwe demonstratie gepland.

Het OM legde de activisten in februari een gebiedsverbod op omdat zij op sociale media volgers opriepen om zich bij de A12-blokkade te voegen. Dat leidde volgens het OM tot overlast. In april werd de maatregel met drie maanden verlengd, zodat de rechtbank in de tussentijd kon beoordelen of het vijftal een strafbaar feit had gepleegd.

Maar de rechtbank noemt de verlenging van die maatregel buitenproportioneel. Volgens de rechter kon het gebiedsverbod niet voorkomen dat de vorige blokkade plaatsvond, en deze verliep vreedzaam. Ook beperkt het gebiedsverbod de vrijheid van de activisten, besluit de rechtbank.

De rechtbank kwam nog niet met een besluit of de activisten een strafbaar feit hebben gepleegd. Dat oordeel volgt in juli. Die vraag staat volgens de rechter los van de uitspraak over het verlengde gebiedsverbod.

Extinction Rebellion wil af van fossiele subsidies

Extinction Rebellion wil met hun actie aandacht vragen voor het klimaat. De actiegroep eist dat Nederland een einde maakt aan 'fossiele subsidies'. Dat zijn belastingvoordelen die het voor bedrijven interessant maken om met behulp van fossiele brandstoffen (zoals aardgas en aardolie) te werken.

Volgens economen en activisten geeft Nederland jaarlijks 17,3 miljard euro uit aan deze subsidies. Het kabinet spreekt van 4,5 miljard.