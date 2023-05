Gisteren een T-shirt en korte broek, vandaag een jas: dit is de reden

Maandag was de eerste lokale zomerse dag in Nederland nog een feit. Een dag later is het in het hele land een graad of tien kouder en is een jas geen overbodige luxe. Dat lijkt misschien gek, maar het is heel normaal. Het hangt er maar net vanaf hoe de wind staat.

Waarom het vandaag zo veel kouder is dan gisteren? "Dat komt puur door de windrichting", zegt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza.

"Gisteren hadden we te maken met wind uit het oosten. Die neemt de warme lucht vanuit de Sahara mee. Vandaag hebben we een koude wind vanuit het noorden, die via Scandinavië koude poollucht onze kant op blaast."

Doordat de al koude wind ook nog eens over de eveneens koude Noordzee onze richting opkomt, koelt het nog meer af.

"De Noordzee is deze tijd niet warmer dan 11 tot 13 graden. Dus als de wind vanuit het noorden komt, wordt het in de kustgebieden ook niet veel warmer dan dat. Hoe sterk de zon ook is", legt Schröder uit.

Temperatuurswisselingen normaal voor grillige lente

Het contrast tussen de zomerse maandag en frisse dinsdag is groot. Maar dergelijke temperatuurwisselingen op opeenvolgende dagen zijn normaal voor deze tijd van het jaar.

"De lente is het meest grillige seizoen in Nederland. Dat hoort bij ons klimaat. Gemiddeld is het deze tijd van het jaar zo'n 17 tot 21 graden. De ene dag ligt het erboven, zoals gisteren. De dag erop kan het er weer onder liggen, zoals vandaag", zegt Schröder.