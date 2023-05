Vijf Nederlandse verdachten opgepakt voor ruim twintig plofkraken in Duitsland

De politie heeft dinsdag bij invallen in negen woningen in Amsterdam, Helmond en Utrecht vijf mensen opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een groot aantal plofkraken in Duitsland.

De vijf Nederlandse verdachten zijn tussen de 23 en 38 jaar oud. Volgens de Duitse politie hebben ze 22 plofkraken op hun geweten.

De incidenten vonden plaats tussen 20 mei 2021 en 30 augustus 2022. Een van de plofkraken is gepleegd in Luxemburg, de rest in Duitsland. De verdachten zouden meer dan 1 miljoen euro hebben buitgemaakt en voor 2 miljoen euro aan schade hebben aangericht.

De Nederlandse politie heeft in deze zaak samengewerkt met de Duitse politie en justitie. De aanhoudingen volgden op intensief onderzoek in samenwerking met het internationale Rechtshulpcentrum in Arnhem. Eerder al werd een Europees aanhoudingsbevel tegen de verdachten uitgevaardigd.

De Nederlandse rechter beslist binnenkort over het verzoek om overlevering van de vijf aan Duitsland.