Zoekteams Rode Kruis niet in actie bij misdrijven, wel bij andere vermissingen

De vrijwillige zoekteams die het Rode Kruis samen met de politie heeft opgezet, komen niet in actie bij mogelijke misdrijven. "Dat is aan de politie", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen NU.nl. Daarom worden de vrijwilligers ook niet gescreend.

Dat is volgens het Rode Kruis niet nodig, omdat de teams niet meedoen aan zoekacties waarbij mogelijk sprake is van een misdrijf. "Die worden echt overgelaten aan de politie."

Als er een persoon vermist is, weegt de politie zorgvuldig af of ze de Ready2Help-teams kan inzetten bij de zoektocht. "Als het bijvoorbeeld gaat om een oudere die mogelijk de weg is kwijtgeraakt, kan de politie het Rode Kruis bellen. Wij schakelen dan de vrijwilligers in", legt de woordvoerder uit.