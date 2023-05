Weerbericht: Pak die jas toch maar weer uit de kast, zomer is nog niet begonnen

Dinsdag is het overal in Nederland aanmerkelijk kouder dan maandag. Gisteren hadden we nog de eerste lokale zomerse dag te pakken, maar vandaag is er geen sprake van hoge temperaturen. Wel blijft het overal droog.

Hupsel heeft dit jaar de primeur. In de Gelderse plaats passeerde het kwik maandag de 25 graden. In De Bilt werd het hooguit 24 graden, dus was er geen sprake van een officiële zomerse dag.

Van die temperaturen blijven we een dag later ver verwijderd. Gemiddeld wordt het zo'n 16 graden in het land. Op de Wadden blijft het met maximaal 12 graden fris. Plaatselijk kan de temperatuur in het zuiden oplopen tot 18 graden. Dat komt vooral door de wind. Die waait matig tot krachtig uit noordelijke richting en voert koelere lucht aan.

Aan de zon ligt het in ieder geval niet. Die breekt, na een bewolkte ochtend, op steeds meer plaatsen door. 's Avonds blijft het droog, maar koelt het wel snel af.

