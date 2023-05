Woon jij in de binnenstad van Amsterdam? Dan zijn we op zoek naar jou

Vanaf donderdag is blowen (of ander softdrugsgebruik) op de Wallen en in de rest van de binnenstad van Amsterdam verboden . De regel is bedoeld om overlast te verminderen. Voor een artikel zijn we op zoek naar bewoners van deze omgeving. Wat vind jij van het aanstaande softdrugsverbod? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen.