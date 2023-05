Vrijwilligersteams gaan politie voortaan helpen zoeken naar vermiste personen

Het Rode Kruis en de Nationale Politie rollen een landelijk netwerk van zoekteams uit om te helpen zoeken naar vermiste personen. De teams bestaan uit vrijwilligers en worden getraind om gericht te zoeken zonder eventueel bewijsmateriaal te vernietigen.

Vijf tot tien vrijwilligers gaan dan samen met de politie een of meerdere gebieden doorzoeken. Hierdoor beschikt de politie tijdens zo'n zoekactie over extra ogen en oren van vrijwilligers die de omgeving goed kennen.

Dat levert een voorsprong op in de eerste fase van een vermissing. Een goede en snelle start van de zoektocht is essentieel en verhoogt de kans dat een vermiste persoon wordt teruggevonden. "Het zal meestal gaan om verdwaalde personen, verwarde mensen en ouderen of kinderen die de weg naar huis niet meer weten", vertelt de woordvoerder.

In de afgelopen jaren zijn dit soort zoekteams al ingezet in de regio Rotterdam-Rijnmond. De ervaringen in die regio waren positief en dus hebben het Rode Kruis en de politie besloten de teams landelijk in te zetten.