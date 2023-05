Door het hele land gaan vrijwilligersteams helpen zoeken naar vermiste personen

Het Rode Kruis en de Nationale Politie rollen een landelijk netwerk van zoekteams uit om te helpen bij zoekacties naar vermiste personen. De teams bestaan uit vrijwilligers en worden getraind om gericht te zoeken zonder eventueel bewijsmateriaal te vernietigen, maakt het Rode Kruis dinsdag bekend.

De zogenoemde Ready2Help-teams van het Rode Kruis kunnen worden ingezet wanneer een persoon vermist is. Er worden dan vijf tot tien vrijwilligers gemobiliseerd die samen met de politie één of meerdere gebieden kunnen doorzoeken. Hierdoor heeft de politie tijdens zo'n zoekactie extra ogen en oren van vrijwilligers die de omgeving goed kennen.

De afgelopen jaren werden dit soort zoekteams al ingezet in de regio Rotterdam-Rijnmond. De ervaringen in die regio waren positief en dus hebben het Rode Kruis en de politie besloten om de teams landelijk in te zetten. De eerste teams zullen worden ingezet in de politieregio Midden-Nederland en Noord-Holland. Daarna volgen de andere politie-eenheden.