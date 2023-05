Met 25 graden in Gelderse Hupsel is eerste lokale zomerse dag van 2023 een feit

In het Gelderse plaatsje Hupsel is de temperatuur maandag gestegen tot 25 graden. Daarmee is de eerste lokale zomerse dag van dit jaar een feit.

Om van een lokale zomerse dag te kunnen spreken moet het op een van de officiële meetpunten in ons land 25 graden of warmer worden. Als die temperatuur in De Bilt wordt gemeten, spreken we van een landelijke zomerse dag.

Op 13 september vorig jaar werd voor het laatst ergens in het land 25 graden gemeten. Daarmee zijn 250 dagen zonder zomerse temperaturen gepasseerd.

De eerste lokale zomerse dag komt dit jaar later dan normaal. Meestal is het begin mei al eens boven de 25 graden geweest.