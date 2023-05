Verdachte Zwijndrecht volgde ex-vriendin al langer voordat hij haar neerschoot

Minh V. zou zijn ex-vriendin Anneke al langere tijd in de gaten hebben gehouden voordat hij haar begin dit jaar neerschoot in Zwijndrecht. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het een van de aanwijzingen dat er sprake was van een vooropgezet plan en dus poging tot moord.

De moeder van het slachtoffer was ook bij het schietincident op 21 januari van dit jaar aanwezig en werd dodelijk getroffen. Dit wordt door justitie als moord gezien.

Het OM zei het belangrijk te vinden dit te vermelden, omdat de verdachte zegt in een opwelling te hebben gehandeld. In de rechtbank van Rotterdam vond woensdag de eerste inleidende zitting plaats.

Volgens V. wilde hij Anneke de dag van het schietincident spreken over het verbreken van hun relatie. Dat het zo is afgelopen, was niet zijn bedoeling en hij zei spijt te hebben. Zijn advocaat Karsten Verkaart zei dat hier ook aanwijzingen voor zijn.

De officier van justitie vertelde dat er aanwijzingen zijn dat V. zijn ex al langer in de gaten hield. Zijn telefoon zou meerdere malen een mast hebben aangestraald in Dordrecht waar Anneke bij haar moeder verbleef. Op de dag van het schietincident volgde V. in een gestolen auto zijn ex en haar moeder naar Zwijndrecht.

Omstander werd ook bedreigd met vuurwapen

Daar wachtte hij beide slachtoffers op de parkeerplaats van een winkelcentrum op. Toen zij de parkeerplaats opkwamen, ontstond er ruzie waar omstanders zich mee gingen bemoeien. V. zou één keer in de lucht hebben geschoten en tegen een vrouw hebben gezegd dat ze weg moest wezen.

Moeder Michel werd daarna doodgeschoten en Anneke raakte zwaargewond. In de rechtbank werd duidelijk dat Anneke verlamd is en in een rolstoel zit. Of zij hiervan kan herstellen, is nog maar de vraag.

De politie heeft ook onderzoek laten verrichten naar de telefoon van V. Daaruit werd duidelijk dat hij moeite had met het verbreken van zijn relatie met Anneke. Ook zijn er berichten gevonden waarin hij de vrouw bedreigd. Op de dag van het schietincident stuurde hij: "An, tot de dood ons scheidt", liet het OM weten.