Oproep Ga jij naar een pinksterconferentie? Dan zoeken we jou

Het pinksterweekend staat voor de deur. Er worden dan veel zogenoemde pinksterconferenties gehouden: christelijke festivals waar samen gezongen en gebeden wordt. De bekendste is Opwekking in Biddinghuizen. Ben jij een christen die naar Opwekking of naar een andere pinksterconferentie gaat? Dan horen we graag van je.

Waarom ga jij naar een pinksterconferentie? Is het voor jou vooral een religieuze en spirituele bijeenkomst? Of gaat het ook om het samenzijn? Ga je in je eentje of met een groep vrienden? En wat doe je er?



We willen komend weekend graag een artikel publiceren waarin christelijke NU.nl-lezers uitleggen wat een pinksterconferentie is en waarom zij die bezoeken. Wil jij ons helpen? Stuur een mailtje met je verhaal naar nujij@nu.nl.

Wij waarderen het als je ook je naam en leeftijd laat weten en eventueel foto's van jezelf op een vorige editie van een pinksterconferentie bijvoegt. Vermeld sowieso je telefoonnummer, dan nemen we contact met je op als we jouw verhaal willen opnemen in ons artikel.