Slang van 2 meter lang verstoort barbecue in Gelders Zeddam

Een gezin in de Gelderse plaats Zeddam werd zondag opgeschrikt door een slang. Het 2 meter lange dier kroop ineens uit de barbecue.

Het gaat om een grijze rattenslang. Die soort is niet giftig, maar kan wel bijten.

De dierenambulance heeft de slang meegenomen. "Het komt niet vaak voor dat we meldingen krijgen over slangen", schrijven de medewerkers op Facebook.

De grijze rattenslang hoort niet thuis in de Nederlandse natuur. De slang leeft normaal gesproken in Mexico en in het zuiden van de Verenigde Staten.