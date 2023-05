Twee arrestaties na vondst mogelijk drugslab in Wezep, woningen ontruimd

De politie is in de nacht van zondag op maandag een mogelijk drugslab in het Gelderse Wezep binnengedrongen. Twee mensen zijn aangehouden. Drie omliggende panden zijn voor korte tijd ontruimd.

De politie kreeg zondagavond een melding over rookontwikkeling in het pand aan de Stationsweg. Eenmaal ter plaatse ontdekten agenten dat het mogelijk om een drugslab ging.

Drugslabs staan bekend om gevaarlijke stoffen en situaties. Daarom werden drie woningen rond het pand ontruimd. Ondertussen betraden agenten met kogelwerende vesten het mogelijke drugspand. Daarmee nam de politie "het zekere voor het onzekere".

De politie meldde later twee personen te hebben aangehouden. Het is niet duidelijk of de verdachten zich in het pand bevonden. De politie wil nog niet zeggen wat er precies is aangetroffen in het pand. Maandag wordt nog onderzoek gedaan.