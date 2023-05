Weerbericht: Thermometer zegt langs de kust iets heel anders dan in binnenland

Maandag is een uiteenlopende dag wat het weer betreft. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en temperaturen liggen ver uit elkaar. In het oosten wordt het het warmst. Daar zijn ook onweer en veel en neerslag in korte tijd mogelijk.

De code geel voor vanwege onweer, hagel en veel neerslag is sinds 4.40 uur voorbij. De weerwaarschuwing gold voor het oosten, noorden en noordwesten van het land. De dag begint op de meeste plekken zwaar bewolkt, maar droog.

Gedurende de middag ontstaan in het binnenland enkele buien. Daar is onweer en veel neerslag in korte tijd mogelijk. Alleen in het zuidwesten blijft het meest droog.

De temperaturen lopen sterk uiteen in verschillende delen van het land. Op de Waddeneilanden wordt het niet warmer dan 15 graden. In het oosten kan het kwik plaatselijk tot wel 24 graden stijgen. Dat heeft alles te maken met de verkoelende zeewind, die het niet tot het oosten haalt.

In de loop van de avond neemt de bewolking vanuit het westen steeds verder toe. Datzelfde geldt voor de wind, die op aan de kust kan aansterken tot windkracht 5 tot 6.

