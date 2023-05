Weerbericht: Warme dag met in de avond kans op stevige buien met onweer

Met temperaturen tussen 20 en 25 graden wordt het zondag een warme dag. In de avond en nacht naar maandag kunnen in het oosten en noorden enkele stevige buien ontstaan waarbij onweer kan voorkomen.

In de ochtenduren schijnt de zon volop, maar vanaf de middag ontstaan wat stapelwolken. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden in het westen tot 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is matig van kracht en komt uit het noordoosten.