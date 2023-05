OM vervolgt vrouw die zichzelf stalkte en andere man daarvan beschuldigde

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland gaat een 33-jarige vrouw vervolgen die een 55-jarige man beschuldigde van stalkingspraktijken, waar zijzelf achter bleek te zitten. Dat meldt RTL Boulevard.

In 2021 zei de vrouw in het tv-programma Zeeman Confronteert: Stalkers dat de man haar stalkte. Hij zou haar onder meer intimiderende, bedreigende en racistische berichten hebben gestuurd. Na onderzoek van presentator Thijs Zeeman en zijn team bleek dat de vrouw de berichten aan zichzelf had gestuurd.

Dat deed ze door middel van 'spoofing', dat is een techniek waarmee je berichten kan versturen met een andere identiteit. Daardoor leek het alsof de berichten van de telefoon van de man kwamen, terwijl de vrouw die zelf had opgesteld.

De vrouw werd door de politie en het OM geloofd waardoor de 55-jarige man in 2019 tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk, werd veroordeeld. Ook moest hij verplicht behandeld worden in het Pieter Baan Centrum en een schadevergoeding betalen. De man ontkende de beschuldigingen. Hij heeft zijn straf uitgezeten en is inmiddels vrij.

De vrouw werd in een aflevering van het tv-programma geconfronteerd met de bevindingen van de makers en bekende en zei spijt te hebben.

Het OM gaat haar nu vervolgen voor valse aangifte en identiteitsfraude. De officier van justitie Menno Hoekstra zei in RTL Boulevard dat de man waarschijnlijk onterecht werd veroordeeld. Hij kan een herzieningsverzoek indienen.