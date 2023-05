Weerbericht: Zonnige dag, maar door de wind kan het fris aanvoelen

De zon laat zich in de ochtend volop zien. In de middag komt wat meer bewolking voor, maar het blijft in het hele land droog. Het wordt 16 tot 20 graden. De wind komt uit het noordoosten, waardoor het frisser kan aanvoelen.

De temperatuur kan in Noord-Brabant en delen van Limburg oplopen tot 20 graden. In de rest van het land blijft het met 16 graden iets koeler.

De wind komt uit het noordoosten en is matig van kracht, aan zee en aan het IJsselmeer krachtig.

Later op de avond en tijdens de nacht naar zondag trekken een aantal buien over het noorden van het land. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden.

