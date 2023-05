Utrechtse beautysalon tijdelijk dicht na vondst explosief voor de deur

Een beautysalon op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is voor dertig dagen gesloten nadat vrijdagochtend voor de deur een explosief was gevonden. Dat meldt de gemeente Utrecht. De salon moest al eerder tijdelijk dicht na een beschieting in februari.

"Gelet op de ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid door dit incident, de eerdere geweldsincidenten en de reële kans op herhaling wordt het pand gesloten voor de duur van dertig dagen", zegt de gemeente. "De sluiting is onderdeel van een breder pakket aan zichtbare en onzichtbare maatregelen."

Het explosief werd vrijdagochtend rond 5.30 uur ontdekt bij de voordeur van de salon. Een woning boven het pand moest ontruimd worden. Het explosief is op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.